Il fuoco di Milano-Cortina scalda Trani: la Fiamma Olimpica illumina il porto e la Cattedrale

10:25 – INIZIO STAFFETTA: Corso Don L. Sturzo

Corso Don L. Sturzo 10:30: Via Pozzo Piano

Via Pozzo Piano 10:35: Via Avv. V. Malcagni

Via Avv. V. Malcagni 10:40: Viale P. Gemmis

Viale P. Gemmis 10:45: Piazza Martiri d'Italia – Via Tevere

Piazza Martiri d'Italia – Via Tevere 10:55: Lungomare C. Colombo (Il momento più panoramico)

Lungomare C. Colombo (Il momento più panoramico) 11:10: Via Statuti Marittimi – Via Porta Vassalla (Passaggio al Porto)

Via Statuti Marittimi – Via Porta Vassalla (Passaggio al Porto) 11:20: Via Fra Diego Alvarez – Via M. Pagano

Via Fra Diego Alvarez – Via M. Pagano 11:30 – FINE STAFFETTA: Via M. Pagano – Piazza Indipendenza

Non capita tutti i giorni di vedere la storia correre sotto le finestre di casa. E ancor meno capita che il simbolo più potente dello sport mondiale, il fuoco sacro acceso a Olimpia, attraversi le strade di una città di mare per annunciare l'arrivo dei Giochi Invernali. È quello che accadrà a, che si prepara ad accogliere con emozione il transito dellaAccesa lo scorso 26 novembre nell'antica Olimpia, la fiamma sta compiendo il suo lungo viaggio attraverso l'Italia. Il suo passaggio non è solo una cronaca sportiva, ma un rito collettivo che celebra valori antichi e sempre necessari: la pace, la fratellanza tra i popoli e la leale competizione. Il passaggio a Trani assume un significato simbolico straordinario: il "fuoco del ghiaccio" che si specchia nel mare Adriatico, unendo idealmente l'Italia intera, dalle coste del sud fino alle vette innevate delle Dolomiti. È la dimostrazione che le Olimpiadi non appartengono solo alle città ospitanti, ma sono patrimonio di tutto il Paese.Il cuore dell'evento sarà, dove l'intera cittadinanza è invitata a radunarsi per salutare i tedofori. Ad accogliere la fiamma ci sarà il Sindaco, in prima linea per celebrare questo momento di orgoglio cittadino. Vedere la torcia transitare sul Lungomare, lambire le acque del porto e stagliarsi contro la pietra bianca della Cattedrale sarà un'immagine da cartolina che resterà negli annali della città.La staffetta tranese sarà rapida ma intensa, un abbraccio che attraverserà diversi quartieri per poi esplodere nella bellezza del centro storico. Ecco la crono tabella del passaggio:Subito dopo l'arrivo in Piazza Indipendenza (previsto per le 11:30), la carovana olimpica lascerà Trani per trasferirsi verso Barletta, continuando il suo viaggio verso il 2026. L'invito ai tranesi è di scendere in strada, di applaudire e di farsi testimoni di un passaggio che porta con sé la speranza e la luce dello spirito olimpico.