Temperature sotto lo zero, scuole chiuse mercoledì 28 febbraio

E' ufficiale: anche domani, mercoledì 28 febbraio, a Trani le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse. Lo ha disposto il sindaco Amedeo Bottaro per problemi legati soprattutto alle basse temperature. La sospensione delle attività scolastiche rappresenta una misura esclusivamente di carattere precauzionale, per evitare alle famiglie di spostarsi in presenza del ghiaccio che si potrebbe formare sulle strade. La disposizione si è resa necessaria in vista anche delle problematiche legate agli impianti di riscaldamento mal funzionanti di alcuni edifici scolastici.Stando alle previsioni meteo, le temperature dovrebbero ritornare a salire a partire da giovedì.A Trani si continua a seguire con la massima attenzione l'evoluzione dell'ondata di gelo che ha colpito la Puglia in queste ore. Una nuova perturbazione nevosa era attesa per il tardo pomeriggio di oggi, in realtà in città non nevica più da questa mattina. Nonostante un quadro tendente al miglioramento dal punto dei fenomeni nevosi, il sindaco ha deciso comunque di chiudere le scuole nella giornata di domani, mercoledì 28 febbraio.Le previste temperature rigide della notte e delle prime ore della mattina, hanno indotto il primo cittadino a confermare il provvedimento già adottato ieri, per scongiurare qualsiasi tipo di disagio sia all'esterno che all'interno dei plessi scolastici.Per tutta la notte e nella prima mattinata di domani sono comunque previsti interventi mirati, laddove necessario, per consentire la normale circolazione delle auto e dei pedoni. Per chi necessita di sottoporsi a terapia dialitica, per le persone anziane sole e con difficoltà di deambulazione sono attivi h24 i numeri di telefono 0883.482910 e 0883.500600 per chiedere un intervento per l'acquisto di farmaci o di generi di prima necessità.Ho atteso fino all'ultimo per prendere questa decisione, non semplice. Anche se l'ultimo bollettino ci rinfranca e l'attesa perturbazione della tarda serata di oggi non si è materializzata, ho deciso comunque di chiudere le scuole anche domani. L'ho fatto perché, in certe situazioni, bisogna essere realisti e bisogna agire secondo coscienza. Domani le temperature, specie nelle prime ore della mattinata, saranno al di sotto dello zero. Le nostre scuole non sono attrezzate per reggere l'urto di un freddo così spigoloso. Lo dico con cognizione di causa, avendo passato quasi ogni giorno degli ultimi mesi a fare sopralluoghi nei plessi ed a rincorrere manutentori per risolvere problemi, piccoli e grandi. Gli impianti sono quasi ovunque inadeguati e, anche se stiamo progressivamente procedendo alle sostituzioni ed in previsione abbiamo candidato tutte le scuole ai bandi per l'edilizia scolastica, domani non me la sento di rischiare con la salute dei ragazzi. Scuole chiuse, provvedimento un pò "terrone" ma che assumo in serenità dopo le dovute riflessioni.