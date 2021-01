Il presepe "della follia d'amore" donato alla città di Trani

Un regalo di Natale attraverso i canali web questa storia, destinata ai fedeli del territorio costretti in casa dalla pandemia: è il video poetico e commovente voluto da Fondazione Seca - Opera don Uva Universo Salute e trasmesso proprio nella notte di Natale, quando le campane della meravigliosa Cattedrale di Trani in riva al mare hanno annunciato la nascita di Gesù.Ma la viralità che attraverso i canali social il video sta realizzando lo sta rendendo uno dei simboli più preziosi di questo Natale che ha visto le strade e le piazze diventare deserte e le famiglie e gli affetti doversi separare.Protagonisti un bambino che corre tra i vicoli del centro storico della città, come fuggendo da una minaccia che lo incombe, tenendo stretto a sè Gesù bambino, con la cura e la protezione che si darebbe a un fratellino appena nato.A inseguirlo è invece, preoccupato, solo il suo papà, che non può che abbracciarlo alla fine della missione compiuta dal suo piccolo eroe: salvare il Bambinello, salvarlo dal buio, dalla mancanza di fede, speranza, dal crollo vertiginoso dei valori autentici e preziosi dell'umanità, forse salvarlo dalla paura che sta attanagliando tutti noi.Protagonisti Andrea e Antonio D'Amore, padre e figlio nella realtà, circostanza che rende ancora più profondo l'abbraccio finale tra i due; ma anche il presepe a grandezza naturale che la stessa Fondazione SECA e Opera don Uva Universo Salute aveva donato alla comunità la sera dell'8 dicembre, chiamato "il presepe della follia d'amore" perché per tanti anni aveva accompagnato il Natale dei ricoverati nella Casa della Divina provvidenza, i "matti" che don Uva chiamava amabilmente "gli agitati".Corri, piccolo eroe.Vogliono annientare la speranza, disintegrare l'attesa, distruggere l'Amore. Gesù Bambino è nelle tue mani perché nasca ancora, nella magia di un presepe in riva al mare e nel cuore degli uomini. Corri, piccolo eroe . Il tuo coraggio ti guida nella Notte Santa in vicoli deserti ma pieni di luce, di sacra Bellezza, in un sentiero che porta alla Stella, sì, sempre quella. Corri, piccolo eroe, stringi a te Colui cui è affidata la nostra salvezza. E poi deponilo lì, in un giaciglio d'Amore, perché possiamo riconoscerLo e proteggerlo. Grazie, piccolo eroe. perché col tuo coraggio Gesù stanotte è nato ancora.