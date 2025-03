Il Prof.Rocco Mennea è tornato alla Casa del Padre

È venuto meno alla comunità tranese il professor Rocco Mennea. Grande innamorato della Città di Trani è stato autore di numerose pubblicazioni, ultimamente docente presso la Università della terza età di Trani, amato dai suoi ex allievi non ha mai smesso di studiare e di pubblicare i suoi approfondimenti.Le esequie si celebreranno questo martedì, 25 marzo, alle 10, presso la chiesa madre del civico cimitero. Fino a mezz'ora prima la salma sosterà presso la casa funeraria Delfini, in via Barletta 80.