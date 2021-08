Il rilancio del Moscato di Trani, dolce nettare doc: le proposte in un convegno sul tema

Sarà ancora "bandiera" e simbolo della città il vino Moscato, dolce nettare tranese: di mettere in moto meccanismi virtuosi che possano riportare in auge quel meraviglioso prodotto, e farlo tornare simbolo di Trani che una volta era per tutti nota come "Città della Pietra e Terra del Moscato", se ne è parlato nei giorni scorsi in occasione del convegno sul tema "Nuove tecnologie a supporto degli enti. Politiche di promozione del Moscato di Trani" nell'ambito della manifestazione "Sweetly –percorsi e discorsi sul moscato di Trani", un evento dedicato al vino dolce naturale doc, patrocinato dal comune di Trani e organizzato da Wine Specialist Council, associazione che unisce tutti gli specialisti del vino.Nel corso dell'incontro tenutosi nell' incantevole scenario della villa comunale.al quale hanno partecipato, l'esperto Giuseppe Mastrototaro e Antonio Befano, il consigliere regionale Debora Ciliento , partecipato il Presidente Wsc Tesse Gianluca, il Movimento Turismo Rurale Francesco Valenziano e l'agrotecnico Michele Di Lernia, è stata sottolineata la necessità ma soprattutto la volontà del rilancio del settore, seppure di nicchia, tranese, e la riproposizione di un Consorzio che metta insieme i produttori che, con l'ausilio delle istituzioni, dovrebbero rilanciare il prodotto e tutto ciò che gli gira intorno, dal turismo all'enogastronomia.Un progetto importante, e il pubblico (non solo i rappresentanti del settore) ha mostrato di gradire l'idea