Il tranese Maurizio Di Pantaleo a Uomini e Donne per corteggiare Gemma Galgani

È apparso questo pomeriggio su Canale 5 a Uomini e Donne, noto programma condotto da Maria De Filippi, Maurizio Di Pantaleo, avvocato del Foro di Trani. Un nome di certo non sconosciuto negli ambienti politici e istituzionali essendo già stato in passato presidente di Amet e dirigente della sezione Trani di Forza Italia.Il cavaliere si è recato negli studi televisivi Mediaset per corteggiare Gemma Galgani, la dama torinese di 72 anni, certamente la più popolare del parterre femminile, che ha dato il suo consenso nel conoscere il 56enne. Il prosieguo della loro conoscenza lo si scoprirà nelle prossime puntate.