Immacolata al buio: tra guasti tecnici, rabbia social e il "crepuscolo" della politica

Giorno dell'Immacolata, ore 17:30. Mentre le strade del centro sono gremite di cittadini e visitatori pronti a godersi la festa, su Trani cala improvvisamente il sipario. Piazza Libertà, Via Giovanni Bovio, Via Cavour: il cuore pulsante della città piomba nel buio più completo per oltre un'ora e mezza. Uninaspettato che ha lasciato perplessi i passanti, ma che ha acceso – per contrasto – le luci abbaglianti della polemica sui social network.La reattività del web tranese è stata istantanea. Mentre la città reale restava al buio, la piazza virtuale si scatenava con commenti che definire "particolari" è un eufemismo. Al grido dell'eterno adagio "Piove governo ladro", il dito è stato puntato immediatamente contro l'Amministrazione Bottaro, giudicata colpevole anche di un cortocircuito tecnico. Va detto, per onore di cronaca, che mentre i leoni da tastiera ruggivano, in strada lapresidiava le zone interessate con professionalità e gentilezza, fornendo spiegazioni e tranquillizzando i cittadini disorientati.Ma cosa è successo davvero? Immediatamente allertate, le funzioni amministrative hanno interpellato la, società che gestisce l'illuminazione pubblica sugli impianti Amet. La diagnosi è arrivata poco dopo: "La causa del black out è legata al telecontrollo; il consenso all'accensione dell'impianto della zona centro non è arrivato". Individuato il problema, la linea è stata riattivata. Tuttavia, è impossibile non collegare l'accaduto al violento nubifragio dello scorso 4 dicembre. Le cabine elettriche cittadine (specie in via Martiri di Palermo, via Togliatti e via Rossini) sono state letteralmente sommerse dall'acqua e messe a dura prova. È molto probabile, dunque, che il buio dell'Immacolata sia un "effetto trascinamento" di quell'evento eccezionale.Se è vero che i blackout non guardano in faccia nessuno e non vanno in cabina elettorale, è innegabile che l'episodio sia diventato la valvola di sfogo per un malessere più profondo. Che questa Amministrazione, ormai a fine corsa, navighi in equilibri politici precari è evidente. Queste questioni di potere da "basso impero" si riflettono sulla percezione negativa che i cittadini hanno della res publica, un disamore certificato da quelregistrato alle ultime regionali.È ingeneroso bollare questo 60% come "assenteista", così come è sbagliato pensare che chi va a votare sia un "crumiro". Certo, gran parte di quel silenzio è un "non voto di protesta", ma la protesta muta non cambia le cose. Parafrasando una recente riflessione: la vera preoccupazione non dovrebbe essere per chi non va a votare, ma per quel 40% che ci va e decide anche per tutti gli altri, inclusi quelli che preferiscono immortalare il buio con lo smartphone piuttosto che esprimere una preferenza nell'urna.I cittadini chiedono all'Amministrazione uno scatto di reni per arrivare in piedi alla fine del mandato, garantendo decoro e servizi. Tuttavia, bisogna essere onesti intellettualmente: stavolta il guasto tecnico non ha colore politico. Ieri sera, ironia della sorte, è calato il buio a casa di "Nicola" (nome di fantasia del cittadino comune), ma è calato anche a casa di Amedeo: l