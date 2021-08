In arrivo 700mila euro per le scuole cittadine: l'annuncio dell'assessore Francesca Zitoli

In arrivo 700mila euro per la ripresa dell'anno scolastico: lo annuncia l'assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Zitoli."I frutti del nostro lavoro, anche a distanza, continuano ad arrivare", scrive sui social. E spiega: "Sono appena stati pubblicati gli elenchi dei comuni beneficiari dei finanziamenti del Ministero dell'istruzione per la ripresa dell'anno scolastico".Il Comune di Trani è risultato ammesso per tutte e tre le misure previste, così ripartite: 70.000€ per fitti, 130.000€ per noleggio di strutture modulari temporanee per uso didattico e 200.000€ per lavori di edilizia leggera."Tutti gli sforzi dell'amministrazione, dell'assessorato all'edilizia scolastica e dell'ufficio tecnico comunale – conclude Francesca Zitoli - sono tesi a reperire quante più risorse possibili per i nostri studenti, le nostre studentesse e per tutti i lavoratori del mondo della scuola".