In piazza Re Manfredi fino al 31 dicembre non si potrà più parcheggiare

Tra feste, proclami e promesse del Sindaco Bottaro e della sua amministrazione, ci viene in mente che nel mese di novembre 2023, nell'annunciazione della futura pavimentazione di Piazza Re Manfredi, era stato assicurato che, nel corso dei lavori, le aree di parcheggio e sosta per gli autoveicoli sarebbero state garantite a tutela delle necessità degli utenti e degli operatori di giustizia. A dire del Sindaco, si sarebbe provveduto alla sistemazione di un'area parcheggio nella zona della ex Distilleria Angelini ed in quella di Porta Vassalla.Il Sindaco, però, in data 05.09.2025 ha emanato l'ordinanza n.583 con la quale, pur salvaguardando il transito veicolare, ha istituito il divieto di sosta e fermata dalle ore 7.00 del giorno 8 settembre 2025 alle ore 24 del giorno 31 dicembre 2025 sulla intera area di Piazza Re Manfredi, su Via Accademia dei Pellegrini, su Via Lionelli (compreso il tratto tra Via Alvarez e Via Maiorano), sull'intero slargo adibito a servizio di parcheggio libero su Via dei Finanzieri.Se consideriamo che l'area dell'ex distilleria è ancora un cantiere a cielo aperto e che gli spazi per il parcheggio di Porta Vassalla sono utilizzati da sempre, la mancata indicazione di una zona alternativa per la fermata dei veicoli creerà un enorme disagio all'utenza sia agli operatori degli uffici giudiziari che a tutti coloro che raggiungono il centro storico nelle ore pomeridiane e serali.Il dubbio è , altresì, che sulla Piazza Re Manfredi insiste Palazzo Carcano, donato dall' amministrazione comunale al Ministero della Giustizia e sul quale l'Agenzia del Demanio eseguirà presto opere di straordinaria manutenzione, compreso la realizzazione di nuovi volumi, per le quali la pavimentazione della piazza potrebbe impedire il passaggio e l'accesso dei mezzi ovvero, se ne sarà consentito il passaggio, subirebbe irreparabilmente danni.Avv. Alessandro Moscatelli - Movimento civico Articolo 97