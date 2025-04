In tre in sella su una bici del Comune, fermati dalla Polizia locale

Un episodio di negligenza e pericolo ha avuto luogo nei pressi della stazione ferroviaria di Trani, intorno alle 13, quando tre ragazzi sono stati fermati da una pattuglia della Polizia Locale per aver utilizzato una bicicletta del servizio di bike sharing del Comune in modo del tutto improprio.I giovani sono stati fotografati all'incrocio tra Corso Vittorio Emanuele e Corso Imbriani mentre percorrevano la strada in tre su una sola bicicletta, mettendo a rischio la loro sicurezza e quella degli altri utenti della strada. Questa pratica, oltre a essere irregolare, rappresenta un serio pericolo per l'incolumità dei ciclisti stessi, considerando che il mezzo non è progettato per trasportare più di una persona.Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo degli agenti della Polizia Locale, la situazione è stata prontamente risolta. Sebbene l'episodio non abbia avuto conseguenze tragiche, la scena ha destato preoccupazione per la negligenza dei ragazzi e il rischio di un possibile incidente.Episodi come questo del resto non sono casi isolati ma sono sempre più frequenti tra i giovanissimi: secondo le normative del servizio di bike sharing, le biciclette sono destinate a un singolo utente per volta, e l'uso improprio dei mezzi, come il trasporto di più persone, non solo è vietato, ma mette anche in pericolo la stabilità del mezzo, aumentando il rischio di cadute o incidenti.