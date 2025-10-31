Inaugurazione NicoLAB: «Non un comitato elettorale, ma un laboratorio di idee»

Nella serata di giovedì 30 ottobre è stato inaugurato il, ingegnere biscegliese nella lista Decaro Presidente.«Puntiamo a raccogliere le idee dei cittadini, amministratori, gente che sostiene questo progetto politico, che rappresenta le esigenze del territorio. E noi da queste idee e da queste esigenze abbiamo deciso di partire - ha spiegato Rutigliano -. Questo progetto politico nasce proprio da questo:». «Del resto è ciò che ho provato a mettere in atto da amministratore del porto turistico di Bisceglie: ho incontrato gente, ho chiesto una mano a tutti quanti e ho trasformato in uno spazio fisico in 5 anni in un luogo di comunità».Il laboratorio è situato in via Isonzo 4 e nasce comedove i cittadini potranno esporre le loro idee su diversi temi, alla presenza del Candidato Nicola Rutigliano ed esperti delle materie che di volta in volta saranno trattate.