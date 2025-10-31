rutigliano
rutigliano
Speciale

Inaugurazione NicoLAB: «Non un comitato elettorale, ma un laboratorio di idee»

«Siamo qui per costruire una visione e trasformare questa visione in futuro» ha spiegato Rutigliano

Trani - venerdì 31 ottobre 2025 15.32 Sponsorizzato
Nella serata di giovedì 30 ottobre è stato inaugurato il NicoLAB, un laboratorio di idee a sostegno della candidatura al Consiglio Regionale di Nicola Rutigliano, ingegnere biscegliese nella lista Decaro Presidente.

«Puntiamo a raccogliere le idee dei cittadini, amministratori, gente che sostiene questo progetto politico, che rappresenta le esigenze del territorio. E noi da queste idee e da queste esigenze abbiamo deciso di partire - ha spiegato Rutigliano -. Questo progetto politico nasce proprio da questo: dall'esame delle ambizioni del territorio per costruire una visione e trasformarla in futuro». «Del resto è ciò che ho provato a mettere in atto da amministratore del porto turistico di Bisceglie: ho incontrato gente, ho chiesto una mano a tutti quanti e ho trasformato in uno spazio fisico in 5 anni in un luogo di comunità».

Il laboratorio è situato in via Isonzo 4 e nasce come spazio da utilizzare per eventi e tavoli programmatici, dove i cittadini potranno esporre le loro idee su diversi temi, alla presenza del Candidato Nicola Rutigliano ed esperti delle materie che di volta in volta saranno trattate.
  • Politica
Altri contenuti a tema
Confronto pubblico con Nichi Vendola e Mino Di Lernia a Trani Confronto pubblico con Nichi Vendola e Mino Di Lernia a Trani Appuntamento previsto oggi, 31 ottobre
Tonia Spina presenta la sua ricandidatura al Consiglio Regionale in Fratelli d'Italia Tonia Spina presenta la sua ricandidatura al Consiglio Regionale in Fratelli d'Italia Appuntamento previsto oggi, 30 ottobre
Giovanni Vurchio (PD): «Minervino è una comunità ricca di storia, cultura di una straordinaria accoglienza» Giovanni Vurchio (PD): «Minervino è una comunità ricca di storia, cultura di una straordinaria accoglienza» La nota integrale del Candidato al Consiglio Regionale nella lista del Partito Democratico
Flavio Civita (FdI): «Sulla sanità progettare secondo i bisogni del territorio» Speciale Flavio Civita (FdI): «Sulla sanità progettare secondo i bisogni del territorio» La nota integrale del candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d'Italia
Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA La presentazione del candidato barlettano per la Lega alle prossime elezioni regionali
"Sanità, vent’anni di promesse e fallimenti: la Barletta-Andria-Trani dimenticata dalla Regione" "Sanità, vent’anni di promesse e fallimenti: la Barletta-Andria-Trani dimenticata dalla Regione" Andrea Ferri (Fratelli d’Italia): “Trani merita un presidio vero, non l’ennesima presa in giro”
Ennesimo caos sui treni, Flavio Civita: «Fallimento della Regione» Ennesimo caos sui treni, Flavio Civita: «Fallimento della Regione» Il candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d’Italia: «Gli abbonati non possono essere il paraurti di una programmazione sbagliata»
“Europa senza barriere”: a Trani il dialogo sulla disabilità con l’europarlamentare Chiara Gemma Politica “Europa senza barriere”: a Trani il dialogo sulla disabilità con l’europarlamentare Chiara Gemma Venerdì 10 ottobre, all’Auditorium San Luigi, un incontro aperto sul tema dell’inclusione
Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività
31 ottobre 2025 Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività
Trani, l'ironia ci salverà la vita: è virale sul web il video dello scherzo telefonico di Radio Deejay
31 ottobre 2025 Trani, l'ironia ci salverà la vita: è virale sul web il video dello scherzo telefonico di Radio Deejay
Massiccia partecipazione a Bisceglie per la presentazione ufficiale della candidatura di Tonia Spina
31 ottobre 2025 Massiccia partecipazione a Bisceglie per la presentazione ufficiale della candidatura di Tonia Spina
Confronto pubblico con Nichi Vendola e Mino Di Lernia a Trani
31 ottobre 2025 Confronto pubblico con Nichi Vendola e Mino Di Lernia a Trani
Commemorazione dei Defunti: gli orari del Civico Cimitero e delle funzioni religiose
31 ottobre 2025 Commemorazione dei Defunti: gli orari del Civico Cimitero e delle funzioni religiose
Turismo, FdI Trani: "Dati deficitari, BAT ultima in Puglia. Serve una nuova visione "
31 ottobre 2025 Turismo, FdI Trani: "Dati deficitari, BAT ultima in Puglia. Serve una nuova visione"
A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo
31 ottobre 2025 A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo
La Fondazione Ciccolini presenta "Giochi d'Acqua " a Trani
31 ottobre 2025 La Fondazione Ciccolini presenta "Giochi d'Acqua" a Trani
Il Comando dei Carabinieri BAT e la Fondazione S.E.C.A. celebrano il 4 Novembre: a Palazzo Lodispoto le uniformi dell'Arma
31 ottobre 2025 Il Comando dei Carabinieri BAT e la Fondazione S.E.C.A. celebrano il 4 Novembre: a Palazzo Lodispoto le uniformi dell'Arma
Trasporto pubblico, Ciliento: "Approvato il Piano. Ridisegniamo la mobilità della Puglia "
31 ottobre 2025 Trasporto pubblico, Ciliento: "Approvato il Piano. Ridisegniamo la mobilità della Puglia"
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.