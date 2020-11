Incendio in un appartamento in corso don Luigi Sturzo: nessun ferito

Una pentola lasciata accesa sul fornello della cucina a gas ha innescato un incendio in un'abitazione in corso don Luigi Sturzo. In breve tempo le fiamme hanno raggiunto l'intera abitazione ed è stato necessario l'intervento di ben cinque mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme: fortunatamente non si registrano feriti. Al momento dell'incendio in casa c'era solo la figlia che riposava.La strada si è immediatamente riempita di soccorsi: oltre i Vigili del Fuoco, sono giunti anche pattuglie della Polizia locale e dei Carabinieri.Non sono mancati i curiosi accorsi per capire cosa stesse succedendo. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso.