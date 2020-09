Incendio in un terreno in zona Sant'Angelo, disagi alla circolazione sulla 16bis

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 3 settembre, in un terreno incolto antistante la 16bis, nei pressi dell'uscita Sant'Angelo, direzione nord. La nube di fumo ha in breve raggiunto anche la statale creando disagi e rallentamenti alla circolazione. Le fiamme hanno in breve tempo bruciato sterpaglie e rifiuti vari ma fortunatamente non si registrano danni rilevanti.Sul posto è intervenuto un mezzo dei Vigili del fuoco.