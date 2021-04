Incendio in via Torrente Antico: in fiamme un furgone

Un furgone, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco nella serata di martedì 20 aprile in via Torrente Antico. In breve tempo le fiamme hanno raggiunto l'intero veicolo creando una fitta coltre di fumo visibile anche da lontano. Ad allertare i soccorsi i residenti del quartiere: sul posto sono giunti la Polizia locale e i vigili del fuoco per domare le fiamme. Ancora tutta da verificare la natura del rogo.La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per motivi di sicurezza.