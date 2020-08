Incendio nella villa abbandonata di via Verdi, nessun ferito

3 foto Incendio Villa via Verdi

È scoppiato questa mattina, intorno alle ore 12, l'incendio nella villa abbandonata di via Verdi. Ancora da accertare le cause dell'incendio, ma ad alimentare le fiamme sembrerebbe esser stata l'ingente presenza di rifiuti e sterpaglie. Per fortuna la struttura, più volte al centro della cronaca cittadina per la presenza al suo interno di rom, era vuota e non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti due mezzi del vigili del fuoco per domare le fiamme, oltre alla polizia locale per delimitare l'area.