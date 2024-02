incidente nella notte tra via Annibale Maria di Francia e via Duchessa d'Andria

Powered by

Al momento non si conoscono la dinamica e le condizioni delle persone coinvolte nell'incidente avvenuto questa notte all'incrocio tra via Annibale Maria di Francia e via Duchessa D'Andria. Dalle immagini pervenute e dallo stato della recinzione e del muro di cinta di una abitazione, gravemente danneggiati, si presume che la velocità elevata sia stato uno dei fattori a causare il sinistro.