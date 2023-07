Incidente a tra auto e moto all'incrocio tra via Amedeo e via Maraldo

Probabilmente una mancata precedenza la causa dell'incidente avvenuto poco prima delle 13 all'incrocio tra via Amedeo e via Maraldo da Trani. Coinvolte un'auto e una moto: la prima che proveniva da via Amedeo ha avuto la peggio riportando ingenti danni sulla parte anteriore; la moto che giungeva da via Maraldo a seguito dell'impatto è finita violentemente al suolo. Sul posto sono intervenute ambulanza e Polizia locale per i rilievi del caso.