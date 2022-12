Incidente alla rotonda di via Andria, una donna trasportata in ospedale

Un incidente è avvenuto intorno alle 18:00 di domenica 25 dicembre sulla rampa d'uscita Trani nord della 16bis, all'altezza della rotatoria in direzione Andria.Un'auto, una Mercedes classe A nera, per cause ancora da verificare ha attraversato la rotonda e si è schiantata contro i cartelli della segnaletica stradale.A bordo due persone, un uomo e una donna, probabilmente di Andria. Lui è stato soccorso sul posto, lei invece è stata trasportata in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118 e una pattuglia della Polizia locale.Mentre non si conoscono le cause dell'incidente, in queste ore si segnalano banchi di nebbia e asfalto scivoloso sulle strade extraurbane: l'invito è a guidare con estrema prudenza.