Incidente auto-moto in viale de Gemmis, feriti due ragazzi

Un incidente si è verificato nella serata di mercoledì 26 luglio, in via de Gemmis, all'incrocio con piazza Marinai d'Italia: coinvolte un'auto e uno scooter che per cause ancora da chiarire si sono scontrati tra loro. Feriti in maniera lieve i ragazzi a bordo della moto. Sul posto è intervenuta l'ambulanza e la Polizia locale per i rilievi del caso.