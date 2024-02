Incidente del 3 febbraio su via Barletta: sta meglio, dopo un intervento chirurgico, la donna ferita

Era sembrato che non ci fossero gravi conseguenze per i coniugi che a bordo della loro Peugeot erano stati travolti sabato 3 febbraio intorno alle 16:30 su via Barletta da una Ford Fiesta di colore grigio, pare a velocità molto elevata.Invece nella stessa notte di sabato, la donna è stata sottoposta, a seguito delle indagini sulle sue condizioni in conseguenza del violento impatto, a un delicato intervento chirurgico, essendo emersa una perforazione di un tratto intestinale. "Solo" una scapola fratturata per il marito, attualmente ricoverato nell'ospedale Bonomo di Andria, mentre non ci sono ancora notizie delle condizioni del conducente della Fiesta che era oltretutto rimasto incastrato nelle lamiere dell'auto.