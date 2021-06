Incidente in via Mario Pagano: ferito lievemente un motociclista

È ancora tutta da chiarire la dinamica di un incidente stradale che ha visto il ferimento di un motociclista, fortunatamente non in maniera grave, in via Mario Pagano poco prima delle ore 19. Il conducente a bordo del suo scooter, probabilmente per scansare un'auto che sopraggiungeva guidata da un anziano, è finito sull'asfalto riportando escoriazioni e graffi. È stato medicato sul posto dal personale del 118 e le sue condizioni non sembrerebbero preoccupanti.Il fatto ha attirato diversi passanti e curiosi oltre che creare una breve coda di macchine e rallentamenti alla circolazione.