Incidente nella notte in viale Europa, auto si ribalta

Un'auto si è ribaltata nella notte appena trascorsa a seguito di un incidente stradale avvenuto in viale Europa. Il mezzo ha prima sbandato urtando due auto parcheggiate per poi terminare la sua corsa ribaltandosi sulla fiancata. Il conducente, un uomo di mezza età, è rimasto ferito lievemente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.