Incidente sulla 16bis, code di diversi chilometri in direzione nord

Aggiornamenti in

Aggiornamenti in Diretta

Il tratto di strada coinvolto è attualmente chiuso alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso in totale sicurezza. Massiccia la presenza di forze dell'ordine presenti sul posto. Le indagini sono state affidate al Comando dei Carabinieri di Trani.

Code di diversi chilometri si registrano dalle prime ore di questa mattina, martedì 2 agosto, sulla strada statale 16, in direzione nord.Le auto provenienti da sud e dirette verso Barletta vengono fatte uscire allo svincolo Trani-Nord a causa di un grosso incidente avvenuto nella notte: da una prima ricostruzione sembrerebbe che il sinistro sia stato causato da una Porsche rubata e abbandonata dai ladri sulla 16bis a centro strada e che sia stata presa in pieno da un tir che sopraggiungeva. A causa del forte impatto il tir ha sbandato, si è ribaltato ed è finito fuori strada. I ladri avrebbero abbandonato la Porsche rubata a Trani a causa del sistema di antifurto entrato in funzione proprio mentre percorrevano la statale.