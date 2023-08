Incidente sulla SS16bis fra Trani e Bisceglie: traffico rallentato e lunghe code

Un incidente automobilistico si è verificato in tarda mattinata sulla strada statale 16 bis, nel tratto compreso fra le uscite Trani Sud e Bisceglie Nord in direzione Bari: il sinistro, per la verifica del quale sono intervenute sul posto pattuglie della Polizia, sta provocando pesanti rallentamenti al traffico, molto intenso in queste ore, con lunghe code di auto e camion.Le forze dell'ordine stano operando per le verifiche del caso, mentre il traffico viene deviato quando possibile nelle uscite che precedono il luogo dell'incidente: in particolare a Trani si stanno registrando lunghe file nelle uscite che portano a via martiri di Palermo e via Sant'Annibale Maria di Francia. Non si conoscono al momento la dinamica né l'eventuale presenza di feriti.