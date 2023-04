Incidente sulla statale 16 bis, lunghissime code fra Trani e Bisceglie

Code lunghissime, nell'ordine di oltre cinque chilometri, si registrano sulla strada statale 16 bis, in direzione sud, nel tratto compreso fra Trani e Bisceglie.Un incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 21 aprile, poco dopo le 17:50. Non si conoscono al momento dettagli sulla dinamica del sinistro.Il traffico veicolare è letteralmente bloccato, considerato anche l'orario di punta e le centinaia di auto in transito sull'arteria extraurbana.È caldamente consigliato, agli automobilisti diretti verso Bari, di evitare l'ingorgo uscendo se possibile già agli svincoli della statale 16 bis in territorio di Barletta.