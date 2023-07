Incidente sulla Trani-Andria, danni ai mezzi coinvolti

Per fortuna nessun ferito. Sul posto la Polizia di Stato e la Locale

Sul posto per il rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Trani e la Polizia di Stato.

Ancora un incidente sulla Trani-Andria. Questa sera, 11 luglio, per fortuna senza particolari conseguenze se non qualche rallentamento rispetto al normale scorrere del traffico veicolare. Due le auto coinvolte nell'impatto che è avvenuto intorno alle 22.15 all'altezza del km 3 della provinciale n. 1, non ci sono feriti ma solo danni ai mezzi.