Indetta nuova gara per la locazione de La Terrazza sul Mare a Trani

Il Comune apre una procedura per l'affidamento dell'immobile: offerte entro il 12 novembre

Trani - martedì 12 agosto 2025 8.53
Con determinazione dirigenziale Area III – LL.PP., Manutenzione ed Impianti tecnologici numero 1074 dell'11 agosto 2025 è stata indetta una nuova procedura ad evidenza pubblica, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in locazione dell'immobile di proprietà comunale denominato "La Terrazza sul Mare".

Il bando di gara ed i relativi allegati sono stati pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Trani "Bandi di Gara e Contratti", sottopagina "Pubblicazione".

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è il 12 novembre 2025 ore 12:00
