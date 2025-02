Sono iniziati i lavori per la realizzazione del Mercato dell'Angelo in un'area sterrata compresa fra via delle Tufare, via Superga e via Cappuccini.L'intervento rientrava tra quelli da realizzarsi con il Contratto di Quartiere II (anno 2009) ma mai realizzato. Persi i fondi di quella misura, l'Amministrazione in carica, così come avvenuto per altre opere, è riuscita a recuperare l'opera pubblica con una nuova linea di intervento.Confermata l'idea di partenza, il progetto, rispetto a quello originario, è stato lievemente modificato anche a fronte di nuove richieste pervenute dalla cittadinanza e dagli operatori economici del settore, prevedendo l'inserimento di una nuova struttura coperta per ospitare le attività commerciali ed un'area maggiore destinata a parcheggio.Al termine dei lavori (durata prevista poco meno di un anno) il quartiere avrà a disposizione una grande area mercatale pavimentata di 770 metri quadrati, costituita da 16 box per attività commerciali che si affacceranno su una galleria centrale, in aggiunta al grande spazio esterno, destinato alla vendita degli operatori settimanali ambulanti. A ridosso della strada si dislocherà una fascia di parcheggi ed una zona alberata. A seguire un'area dedicata al gioco e allo svago, che include zone a verde e giostrine.In sostanza, l'intervento mira a migliorare la qualità ambientale e architettonica di uno spazio urbano privo di identità e ad eliminare le condizioni di abbandono e di degrado ambientale e sociale che investono il vuoto urbano del lotto oggetto di intervento. L'area sarà dunque fruibile e dotata di elementi che possano accrescere le condizioni di vivibilità del quartiere nel suo complesso."In pochi ricordano le condizioni di quel quartiere nel 2014" commenta il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante. "Ovunque avevamo aree sterrate abbandonate, oggi riqualificate. Penso alle aree incolte di via Polonia, di via delle Tufare, di via Grecia. Adesso ci sono strade, marciapiedi, parchi, una scuola oltre ad altre opere in fase di esecuzione. Continuiamo con gli interventi di rigenerazione, per garantire a questo popoloso quartiere servizi funzionali ed efficienti". L'importo dell'intervento è di circa 870mila euro. L'impresa appaltatrice è la Re.Co.Man.