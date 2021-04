Investito un anziano in via Tiepolo: sospetta frattura del femore

Un uomo di circa 80 anni è stato investito pochi minuti fa in via Tiepolo, nei pressi del porto di Trani: pare che l'anziano stesse attraversando la strada quando è stato investito da un'auto che sopraggiungeva a velocità fortunatamente non elevata. L'autista del mezzo si è subito fermato per prestare soccorso.Immediato l'arrivo dell'ambulanza del 118 di Trani che è giunta sul posto ed ha prestato prime cure del caso alla vittima: l'uomo è stato poi trasportato all'ospedale di Andria per accertamenti; le sue condizioni non sembrano gravi ma si sospetta una frattura del femore.