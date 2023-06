L'associazione ConTesto incontra i suoi donatori in favore dei ragazzi con autismo

In tanti hanno risposto all'appello dell'associazione di volontariato

In tanti hanno risposto all'appello dell'associazione di volontariato di Trani e Bisceglie costituitasi nel 2014 per volontà di alcune mamme coraggio.

Un momento di condivisione dei risultati dell'anno associativo 2022-23 e di presentazione dei progetti realizzati e finanziati grazie al contributo continuo dei donatori.

Diverse le testimonianze di donatori, operatori e famiglie, che hanno permesso di vivere dall'interno la diversità e la ricchezza di stimoli che solo un'associazione aperta e inclusiva pu offrire.

"Unici e a colori" è la denominazione della campagna di sensibilizzazione . L'evento è stato patrocinio da Città Amica dell'autismo di Ruvo di Puglia. A portare i saluti è stato l'assessore al benessere e giustizia sociale Nicola Curci.

Al tavolo dei relatori anche Emanuela Caifasso, consigliera comunale di Ruvo di Puglia e Sandro Parisi, responsabile dell'associazione Borgorosso e Angela Dicuonzo, presidente Associazione Il colore degli anni.

L'associazione ConTesto ha incontrato presso l'hotel Salsello di Bisceglie tutti i suoi donatori senza dei quali non sarebbe possibile pianificare il futuro dei progetti in favore dei ragazzi con autismo e una neurodiversità più impegnativa per le famiglie.