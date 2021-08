L’associazione culturale Progetto Bovio apre le porte a nuovi soci e collaboratori

Il prossimo novembre prenderà il via la 6edizione del "Premio Nazionale Giovanni Bovio – biennio 2021/2022" e, con esso, riprenderanno tutte le attività in capo all'associazione culturale Progetto Bovio, che per l'occasione apre le porte anche a nuovi iscritti. L'associazione culturale Progetto Bovio, che per finalità ha la divulgazione e la conoscenza del pensiero e dell'opera di Giovanni Bovio (filosofo e politico di origini tranesi) si occupa in maniera prevalente della gestione del Premio Nazionale, il cui successo, maturato di anno in anno, impone un incremento dell'organico che si occuperà della sua conduzione.Per aderire in qualità di socio ordinario dell'associazione culturale Progetto Bovio bisognerà inviare una mail corredata di un breve curriculum, all'indirizzo info@progettobovio.it , indicando nell'oggetto: "richiesta adesione in qualità di socio ordinario".Per quanti volessero partecipare esclusivamente alle attività legate alla gestione della 6edizione del "Premio Nazionale Giovanni Bovio", in qualità di giudice di una delle sezioni in concorso (narrativa, poesia, arti figurative) o membro del comitato di lettura della sezione narrativa, all'indirizzo info@progettobovio.it va inviato un breve curriculum, indicando nell'oggetto: "Premio Nazionale Giovanni Bovio – adesione al comitato di lettura" o "Premio Nazionale Giovanni Bovio – adesione in qualità di giudice". Tutte le richieste dovranno essere inoltrate entro il termine del 30 settembre 2021.