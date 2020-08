L'associazione Lacarvella riceve la cittadinanza benemerita "Ordinamenta Maris"

C'è anche l'Associazione Artistica Nazionale Lacarvella ad aver ricevuto la cittadinanza benemerita il 28 agosto presso Palazzo di Città.Questo il commento a margine della cerimonia: «L'Associazione Artistica Nazionale Lacarvella ringrazia l'Amministrazione Comunale di Trani per aver ricevuto in data 28 agosto 2020 alle ore 12 presso la sede Giunta del Comune di Trani, presso cui è stata conferita la Cittadinanza Benemerita ''Ordinamenta Maris'' con la seguente motivazione: per aver promosso negli anni iniziative di impegno civile sociale e culturale contribuendo alla valorizzazione della cultura e della storia del Paese. L'attuale Sindaco ha consegnato al presidente nazionale prof. Antonio Russo tale benemerenza alla presenza dei soci appartenenti di tale associazione, al socio onorario de Lacarvella Norberto Iera a all'Assessore ai servizi sociali, al Presidente del Consiglio Comunale e al Vice Sindaco».L'Associazione Artistico-Culturale Nazionale Lacarvella, nata il 4 giugno 2000 ad opera di un gruppo di giovani artisti, che aveva nello studio d'arte "Lacarvella" di Trani, un costante punto di riferimento. Legati dal comune amore per l'arte danno vita alla prima associazione artistica della città Trani.Ne fanno parte studenti specializzanti nel settore artistico, culturale, turistico, Sportivo variamente dislocati nel territorio: Trani, in primis, seguita da Andria, Corato, Barletta, Bisceglie, Bari, Spinazzola, Molfetta, Ortona, Lecce, per spingersi oltre i confini regionali a Livorno, Milano, Firenze, Roma, Milano, Perugia, ecc. Oggi l'Associazione che conta soci in tutta la regione è profondamente radicata nel territorio e annovera soci anche all'estero.Il Maestro d'Arte, Antonio Russo, avvalendosi dell'appoggio di trenta validi giovani, fonda l'Associazione in memoria della sorella, Cristina M. Chiara Russo, scomparsa a soli diciassette anni per una complicazione post-operatoria. La giovane, prossima al diploma, era anche apprezzata cantante e creatrice di moda. Scopo dell'Associazione è valorizzare l'arte in ogni sua forma esaltandone la natura eclettica e la forte componente comunicativa. Il fondatore non ha mai smesso di essere promotore di iniziative riuscendo ad inserire l'Associazione nel più vasto ambito culturale nazionale.Attualmente l'Associazione conta circa novecento iscritti di cui 200 soci. E' grazie a questo spirito indomito che nasce il Centro Artistico Giovanile Lacarvella, si promuovono sempre nuove iniziative come la manifestazione Hip Hop, mostre d'arte a Trani, Bisceglie, Milano, Lecce, Andria, Firenze e Perugia, assemblee-forum delle associazioni, concerti, premiazioni, concorsi, corsi ecc. In occasione del 5° anniversario della nascita l'Associazione è stata dichiarata di interesse nazionale. Va ricordato il giornalino Schilling, foglio informativo sull'Arte e cultura e la costante ricerca da parte del Consiglio Direttivo di metodi espressivi che diano al discorso artistico la più vasta e libera fruibilità.