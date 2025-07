L’estate non ferma lo studio della musica al comprensivo Rbpd

E' proprio così, all' I.C. Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio di Trani la musica non conosce pause!Gli alunni dei percorsi ad indirizzo musicale delle classi di Flauto e Violoncello hanno proseguito in questa prima parte del periodo estivo lo studio dello strumento con lezioni di potenziamento e approfondimento davvero interessanti, tenutesi sia in sede che presso la Villa Comunale.E' stata l'occasione per poter porre il focus su diversi aspetti della musica: dalla tecnica strumentale, al ritmo, l'armonia e l'analisi, ear training, esercizi di respirazione, rilassamento e propriocezione, entrare in contatto con sé stessi, aprire momenti di discussione e confronto, cenni di improvvisazione, gestione della performance, studiare e fare musica divertendosi e con contenuti altamente significativi.Un percorso mirato, in un periodo dell'anno inusuale, in cui si ha la possibilità di concentrare totalmente le proprie energie sullo studio dello strumento.Non di minore importanza sono stati i momenti di musica d'insieme, prove d'orchestra in cui l'attenzione e la cura di ogni dettaglio è stata al pari dei musicisti professionisti.La partecipazione, l'interesse e la gioia degli alunni è stata davvero tanta, nulla di diverso rispetto alle Masterclass e ai Campus musicali che vivono musicisti più avanti negli studi.Le lezioni sono state tenute dal prof. Pietro Doronzo (flauto traverso) e dalla prof.ssa Paola de Candia (violoncello).Il Dirigente prof. Giovanni Cassanelli ha manifestato la sua ampia soddisfazione per la progettualità, la partecipazione e l'alto profilo del lavoro svolto.Gli incontri rientrano in una più ampia progettualità che vedrà l'unione tra musica e teatro in uno spettacolo davvero unico e originale grazie alla collaborazione con il percorso teatrale tenuto dal prof. Savino Bevilacqua.E' solo un arrivederci a Settembre!