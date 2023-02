La 5°C del 1°C.D."De Amicis" insegna agli altri bimbi come si usa la Caa per realizzare l'inclusione

Illustrate le strategie più idonee da utilizzare per permettere ai bambini con difficoltà di vario tipo di leggere i libri attraverso le immagini e i simboli

Nella mattinata del 16 febbraio 2023 gli alunni della classe 5°C del 1°C.D. "De Amicis" di Trani sono stati invitati dalla Direttrice di "Edizioni La Meridiana", dott.ssa Elvira Zaccagnino, a recarsi presso la Biblioteca "Bovio" per realizzare un'attività didattica nell'ambito dell'iniziativa "Lettori alla pari", finalizzata a promuovere l'inclusione socio-culturale dei bambini con varie tipologie di difficoltà.Gli alunni della 5°C, guidati dalle docenti Carnevali, Lupis e Petrelli, hanno raccontato agli studenti delle altre scuole primarie di Trani intervenuti l'esperienza di inclusione che da 5 anni vivono nella loro classe: hanno mostrato loro concretamente come si usa la Comunicazione Aumentativa Alternativa.Gli alunni della 5°C hanno dato lettura del libro C.A.A. "Biancaneve", mostrando praticamente quali sono le strategie, gli strumenti e le tecniche più idonee da utilizzare per permettere ai bambini con difficoltà di vario tipo di leggere i libri attraverso le immagini e i simboli.La 5°C utilizza da 5 anni la Comunicazione Aumentativa Alternativa, che ha permesso di promuovere la lettura accessibile a tutti e di realizzare una perfetta inclusione socio-culturale all'interno del gruppo-classe.Il principio-guida della manifestazione realizzata è: "Leggere è un piacere, che sia accessibile è un diritto".I nostri bambini e le loro bravissime docenti realizzano questo diritto ormai abitualmente: trasformano con gioia e semplicità ciò che spesso sembra una chimera ... nella loro realtà quotidiana