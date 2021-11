La band tranese ‘I Paipers’ protagonista su Canale5

La città di Trani è stata di nuovo protagonista della tv nazionale grazie al gruppo musicale "I Paipers'. Il gruppo infatti ha partecipato alla realizzazione di un cameo all'interno della seconda puntata della fiction 'Una famiglia perbene', andata in onda nella prima serata di mercoledì scorso e diretta dal famoso regista di serie tv Stefano Reali.Le riprese della fiction sono iniziate a Marzo durante il lockdown comportando, come hanno affermato i componenti del gruppo, notevoli difficoltà legate soprattutto al rispetto del stringente protocollo anti covid.Ma la partecipazione non si è limitata solo alla comparsa, infatti una delle canzoni utilizzate come sottofondo nella seconda puntata è stata eseguita dal cantante della band.Ricordiamo che il gruppo, composto da Don Lisi (voce), Mr. Penti (chitarra e cori), Mr. Christmas (batteria, basi e cori), prende il nome dal famoso locale romano 'Piper Club' e ha nel suo repertorio il juxe-box di quegli anni: Ma Che Freddo Fa, Guarda Come Dondolo, Una Ragazza in Due, Quando Quando Quando, Sono Bugiarda, Bandiera Gialla, Il Geghegè, Io Ho in Mente Te.La band ha inoltre all'attivo numerosi concerti, molti in location prestigiose di tutta Italia, ha collaborato con brand internazionali e a breve sarà di nuovo protagonista con la pubblicazione di un videoclip dal titolo 'Sognando la California'.