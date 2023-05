La Bibliotheca Orientalis presenta la conferenza "Mediterraneo, migrazioni e le loro matrici"

Venerdìalle ore 17.45 nell'auditorium del Polo Museale di Trani, lapresenta la seconda conferenza della stagione 2023 con il Prof.dal titoloL'essere umano tende a raggiungere sempre posizioni più confortevoli e sicure per sé e per il proprio gruppo, anche negli spostamenti cerca di scegliere gli itinerari tra i percorsi migliori, quelli che gli garantiscono sicurezza ed efficienza o confort.Queste costanti non sono sempre soddisfatte dalle scelte e dalle situazioni ma restano un riferimento che non ha tempo né ha differenze di luogo; ciò che distingue i comportamenti sono le conoscenze, le risorse e le circostanze esterne. Le capacità di adattamento sono sviluppate in modo tale da risolvere sempre la maggior parte dei problemi e, nel tempo, definiscono o meglio individuano le varie culture umane e segnano le storie personali degli uomini. Qui osserviamo le matrici remote delle migrazioni che si sono svolte nel Mediterraneo risalendo a quelle più remote di cui ci resta qualche indizio, questo per spingere la nostra mente oltre le barriere del tempo affascinati dalla nebbia dei millenni.ENRICO GENOVESI si laurea nel 1971 in architettura all'Università di Roma La Sapienza; dal 1972 al 1982 svolge l'attività di assistente volontario a Genova presso alcuni membri della scuola muratoriana di Roma con cui ha potuto approfondire la metodologia delle ricerche sul territorio; è ricercatore in composizione e poi Professore ordinario di seconda fascia in Composizione architettonica presso la Facoltà di Architettura Università La Sapienza Roma, titolare di corsi e laboratori di progettazione architettonica e del paesaggio fino al 2014. Ha effettuato studi e pubblicazioni in: Studi di storia sociale e territoriale, epistemologia delle arti applicate e di storia dell'arte europea.La conferenza sarà trasmessa online in diretta Facebook sulla pagina(link diretto https://www.facebook.com/fondazioneseca ). Per info: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it