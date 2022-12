La favola del Comune di Trani per raccontare l'autismo ai bambini

«Continua l'attività di divulgazione della consapevolezza sull'autismo», ha dichiarato il vice sindaco e responsabile del TAF, Fabrizio Ferrante. «Le scuole – ha spiegato - sono un terreno fertilissimo in cui piantare il seme dell'inclusione. I bambini sono capaci di gesti straordinari e comprendono come pochi la necessità di aiutare gli altri. Sono sicuro che stiamo seminando un messaggio positivo che le future generazioni avranno il compito di realizzare».



Il libro oggi è stato distribuito a tutti i bambini del Secondo Circolo didattico Mons. Petronelli e, subito dopo le feste di Natale, sarà consegnato a tutte le altre scuole primarie della Città di Trani.



«Esprimo tutto il mio apprezzamento per l'iniziativa – ha dichiarato la dirigente del Circolo Petronelli, Giuseppina Tota - in quanto il libro può costituire un valido strumento didattico per la sua valenza educativa: la grafica dai colori brillanti cattura l'attenzione de lettore, la narrazione è adeguata all'età dei bambini della scuola primaria e soprattutto la tematica dell'inclusione viene proposta in modalità ludico-gioiosa, efficacemente rappresentata dalla storia del gufetto Carletto e dalla scoiattolina Valentina.

Può un piccolo gufetto farsi portavoce di un messaggio di amicizia ed inclusione? Sì, si chiama Carletto ed è il protagonista di una dolce favola che da oggi è stata distribuita in tutte le scuole primarie della città. Nato da un'idea del Comune di Trani, nell'ambito dei progetti Trani Autism Friendly e Dopo di Noi, e realizzato dall'agenzia di comunicazione Ideando Adv, "Carletto il Gufetto" è una favola illustrata che affronta il tema dell'autismo rivolgendosi ai bambini per avvicinarli alla diversità e all'inclusione.Attraverso le avventure di un timido gufo dagli occhi blu, l'obiettivo di queste pagine da leggere e colorare è quello di infondere nei più piccoli una maggiore sensibilità e di insegnare che la vera bellezza e ricchezza è nella diversità. Insomma, una storia di amicizia che arriva dritta al cuore.