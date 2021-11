La lotta alla violenza nei confronti delle donne comincia a scuola

Il 25 novembre 2021 gli alunni delle classi quinte del 1°C.D. "De Amicis" di Trani hanno realizzato alcune azioni simboliche ed esplicative del progettoGli alunni delle quinte, guidati dalle docenti Canaletti, Casalino, Catino, Consiglio, Cecca, D'Addato, Mancini, Romanelli e Santoro, hanno seguito percorsi multidisciplinari finalizzati alla sensibilizzazione sulla tematica della violenza di genere, in occasione dell'International Day for the Elimination of Violence against Women, la giornata della lotta alla violenza contro le donne.Attraverso letture, analisi di testi di vario genere, visione di cartoni animati e di video tematici, nonché attraverso la realizzazione di attività creative, gli alunni delle classi quinte hanno avuto modo di conoscere grandi figure femminili del presente e del passato che si sono distinte in diversi ambiti come, ad esempio, Malala Yousafzai e Emily Dickinson.Gli alunni hanno acquisiti una maggiore consapevolezza di antiche e contemporanee disuguaglianze e discriminazioni fra uomini e donne nei diversi contesti di vita: famiglia, istruzione, reddito, professione, politica. Hanno compreso che spesso le donne affrontano ostacoli, anche a rischio della loro vita, divenendo modello ed esempio, grazie alle grandi capacità possedute ed alla forza di volontà.Infine, con una simbolica cerimonia alla presenza del Dirigente scolastico, del Sindaco di Trani e di Assessori e Consiglieri comunali e regionali, è stata inaugurata la "Biblioteca D'ogni genere", nata in questo anno scolastico dalla volontà di aiutare tutti gli alunni a superare pregiudizi e stereotipi di genere attraverso la lettura di testi adatti alle diverse fasce d'età e classi di scuola primaria e dell'infanzia.