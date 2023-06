La partita del cuore pro Emilia Romagna, in campo gli studenti del Vecchi

Scenderanno in campo quattro squadre a composizione “mista” per genere



L'intera Comunità scolastica sarà coinvolta attraverso la partecipazione alla manifestazione di studenti e studentesse, personale docente e ATA del Liceo Vecchi unitamente ai genitori e rappresentanti dell'Amministrazione comunale che hanno inteso condividere pienamente il valore didattico-educativo dell'iniziativa che conclude il primo anno scolastico post pandemico. L'evento recepisce altresì le linee di indirizzo ministeriali che favoriscono l'attività motoria per il benessere psico-fisico di tutti ( Nota MIM prot. 2460 del 31.05.2023) e si traduce nell'OLYMPIC DAY del Liceo V.Vecchi



Scenderanno in campo quattro squadre a composizione "mista" per genere, per età anagrafica, per profili professionali al fine di esprimere in concreto i valori antropologicamente inclusivi che il Liceo Vecchi si prefigge di realizzare attraverso la sua azione educativa.



Sarà presente il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro a porgere i saluti dell'Amministrazione Comunale Special guest l'arbitro internazionale Antonio Damato per il rituale calcio d'inizio.



La manifestazione si concluderà con la cerimonia di premiazione della squadra 1^, 2^ e 3^ classificata che suggella uno straordinario anno di successi per il Liceo Scientifico V.Vecchi sempre attento a coniugare una seria formazione culturale con il benessere psico-fisico. Grande la partecipazione entusiastica degli studenti e delle studentesse che, affiancati dai loro docenti, si sono cimentati nella promozione e nella pianificazione capillare dell'evento dando prova di competenze organizzative, sociali e relazionali.

Sabato 10 giugno p.v., alle ore 10.00, presso lo Stadio Comunale in Trani, si svolgerà, a scopo benefico pro alluvionati dell'Emilia Romagna, la Partita del cuore, promossa dal Liceo Scientifico V. Vecchi e sostenuta dall'Amministrazione Comunale.