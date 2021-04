La scrittura delle donne, prossima ospite Francesca Serafini e il suo "Tre madri"

Giovedì 29 aprile, ore 18:30, la Libreria Luna di sabbia per il ciclo "La scrittura delle donne", a cura di Vito Santoro, ospita Francesca Serafini, autrice del romanzo "Tre madri" (La nave di Teseo). Si tratta di un romanzo poliziesco del tutto originale che per protagonista una giovane commissaria di Polizia, Lisa Mancini, chiamata a indagare sulla scomparsa di River, un adolescente del quale si sono perse le tracce da giorni. Un'indagine nella quale viene coinvolta la comunità locale – gli abitanti di Montenzenta, città inesistente nella quale convergono le anime di alcuni borghi romagnoli – e che diviene per Lisa l'occasione per indagare dentro sé stessa, nel suo passato in giro per l'Europa con addosso la divisa dell'Interpol e le conseguenti scelte che la portano in un paesino immerso in un contesto molto bucolico e perciò fitto di misteri.Francesca Serafini ha pubblicato, tra le altre cose, Questo è il punto. Istruzioni per l'uso della punteggiatura, Di calcio non si parla e Lui, io, noi (con Dori Ghezzi e Giordano Meacci). Scrive da anni sceneggiature per la tv e per il cinema: con Claudio Caligari e Giordano Meacci ha scritto Non essere cattivo, film dell'anno ai Nastri d'argento nel 2016 e candidato italiano agli Oscar nello stesso anno. Sempre con Giordano Meacci ha scritto il biopic Fabrizio De André – Principe libero del 2018. Tre madri è il suo primo romanzo.Dialoga con l'autrice Vito Santoro. L'incontro è fruibile gratuitamente in diretta Facebook sulle pagine della libreria Luna di sabbia e della rivista Lettera Zero, anche per i non iscritti al social network.