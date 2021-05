La scuola Baldassarre partecipa ad un concorso nazionale di matematica

La 2L in corsa per la vittoria che verrà assegnata domani

I ragazzi della 2 L della scuola Baldassarre hanno partecipato ad un concorso nazionale di matematica, Come nasce un problema. In primis la classe ha preso parte a due incontri con un formatore Aipm insiene ad una classe di Lecco. In seguito i ragazzi, guidati dalla prof. Iolanda Zecchillo, hanno lavorato per inventare due problemi che saranno inseriti in un un'ebook di prossima pubblicazione. Per il concorso ci sarà una classe vincitrice che lo saprà il verdetto il giorno della diretta Facebook , domani 22 maggio.