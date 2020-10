La tranese Irene Antonucci tra i giudici del coloratissimo muro di "All together now"

Inizierà il 4 novembre la nuova edizione di "All Together Now", il talent show in onda in prima serata su Canale5 e condotto da Michelle Hunziker. Da una delle finestre del coloratissimo mosaico formato da artisti della più caleidoscopica formazione e provenienza si affaccerà anche una giovane tranese, Irene Antonucci, che di arti ne indossa diverse.Cantante, attrice, conduttrice ma anche promettente regista, la Antonucci ha al suo attivo un prestigioso premio come artista dance al Sanremo Music Awards del 2015, conduzioni sul canale Sky e Gold TV, interpretazioni in film diretti da Federico Moccia e Giovanni Veronesi. La giuria del programma sarà quest'anno composta da Rita Pavone, j-Ax, Francesco Renga e Anna Tatangelo.