La tranese Simona Bucci vince il concorso del Club Unesco sui diritti umani

La studentessa Simona Bucci della classe 5^ASA del Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi si è aggiudicata il primo premio nel Concorso indetto dal Club per l'UNESCO per la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, che ha coinvolto gli studenti di ogni ordine grado di tutte le scuole di Trani. La studentessa dell'ultimo anno dell'Opzione Scienze Applicate del Liceo Vecchi ha vinto scrivendo un tema sull' importanza della sostenibilità, secondo la traccia proposta.La Cerimonia di premiazione, svoltasi il 10 dicembre, alle ore 10.00, presso la Sala Ronchi della Biblioteca Comunale, ha previsto una conferenza sulla salvaguardia dell'ambiente cui hanno attivamente partecipato gli studenti del Liceo Vecchi iscritti al concorso, e al termine, la premiazione vera e propria.Numerosi sono stati gli studenti del Vecchi che hanno partecipato con un loro elaborato originale: oltre a Simona Bucci, risultata vincitrice, gli studenti Catino Giampiero e Ferrante Nicolò della classe 1^ C, Andrea Ciccarelli, Marica Corallo e Valeria De Vito della classe 2^ A, Roberto Pansini della classe 3^ Asa, Gaia Acquaviva della classe 4^ C sono stati tutti premiati con un attestato.Complimenti a Simona che, con il suo elaborato ha mostrato una sensibilità straordinaria per un tema non semplice, proponendo nel suo testo riflessioni che fanno sperare in un futuro, ecologicamente migliore, popolato, come lei stessa scrive, non semplicemente "da uomini diligenti, ma cittadini del mondo, coscienziosi e consapevoli"!La dirigente scolastica, prof.ssa Angela Tannoia, esprime viva soddisfazione per i brillanti esiti conseguiti dalla studentessa Simona Bucci e si compiace per l'entusiasmo manifestato da tutti gli altri studenti del Liceo Vecchi che hanno inteso partecipare al concorso, offrendo il loro prezioso contributo.Docente accompagnatore: prof. de Candia N.Docenti Referenti: prof.sse Di Liddo A. D. - Di Nanni A.