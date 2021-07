Lavori di ripascimento in villa comunale, Morollo: «Il progetto potrebbe rivelarsi inutile»

«In consiglio comunale si è parlato molto dell'intervento di ripascimento nei pressi della Villa Comunale. Trovo un tale intervento di importanza storica per la nostra città, ma non posso nascondere delle perplessità per la vicinanza al famigerato "canalone". Se non prevediamo un intervento sul canale di sfogo, il progetto potrebbe rivelarsi del tutto inutile». Sono le parole del consigliere di Sinistra Italiana, Luca Morollo.«Spero inoltre che parte dell'intervento sia destinato anche al tratto di costa denominato "Vittoria Grande" (o Sant'Antonio), dove è ormai quasi impossibile accendere e dove, nonostante la mia segnalazione, gli operatori dell'Amiu non sono nemmeno riusciti ad intervenire adeguatamente visti i rischi per la loro stessa incolumità (devo comunque ringraziarli per essere intervenuti e per aver installato dei bidoncini per i rifiuti). Basterebbe creare una piccola pedana oltre a mettere in sicurezza il muraglione. Nei prossimi giorni cercherò di avere maggiori informazioni e sollecitare questo tipo di intervento. Quel tratto di costa è unico per la sua posizione ed è legato ai ricordi di molte generazione».