Trani - Via Verdi. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Politica

Lavori in via Verdi, la soddisfazione di Articolo 97

Gli interventi dopo le segnalazioni fatte dal movimento civico

Trani - giovedì 25 settembre 2025 Comunicato Stampa
Apprendiamo con sommo piacere - dichiarano Antonio Pomo, Raffaele Covelli - che sono iniziati i lavori di pulizia e messa in sicurezza di Via Verdi e il sottovia che si affaccia su Via Falcone, lavori su cui ci riserviamo di dare un giudizio quando verranno completati.

Con un comunicato in data 16/06/2025 noi del movimento civico Articolo 97 avevamo fatto pressione sull'amministrazione affinché, prima della chiusura definitiva del PL anche ai pedoni, fosse completata almeno la viabilità pedonale del suddetto sottovia.

Su indicazione e segnalazione dei residenti della zona abbiamo riportato all'attenzione del Sindaco l'importanza vitale della messa in sicurezza di Via Verdi, poiché sapevamo benissimo che era l'unica via percorribile per il centro città in prospettiva remota del completamento del sottopasso della stazione.

Come sempre Articolo 97 Liberi e Trasparenti ascolta i propri concittadini e amplifica la loro voce, con proposte concrete che, se recepite, possono pungolare tempestivamente la lentezza delle istituzioni. Noi la politica la intendiamo così.

Ora siamo in attesa di avere notizie del prolungamento del sottopasso della stazione e della sistemazione di via Ponte Romano.
