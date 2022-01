Le precisazioni del consigliere Mastrototaro: «ll Cat non è un partito»

«Prima di ogni mia risposta alla nota, senza nè capo nè coda lanciata sulla stampa, pubblicata nella giornata di ieri (click qui ) vorrei (prima di tutto in quanto membro del CAT) togliere dall'imbarazzo tutti i soci del consorzio ribadendo un principio fondamentale cioè quello della imparzialità rispetto alle vicende strettamente politiche del consorzio». Inizia così la nota a firma del consigliere Giuseppe Mastrototaro in risposta alla nota del Consorzio Agricoltori Tranesi.«Il CAT - prosegue - è un soggetto apartitico infatti nasce con finalità precise in ambito agricolo: progetti legati all'agricoltura e soprattutto con la finalità aggregativa, non è un soggetto politico né tantomeno un partito.Le amministrazioni passano ma i progetti restano e quindi il CAT non può compromettere gli obbiettivi da raggiungere legandoli ad una fazione politica. In tal senso sono convinto che la nota sia frutto di un grosso abbaglio e sicuramente non rappresenti tutti gli aderenti al CAT. In qualità di consigliere comunale invece vorrei ricordare che è proprio grazie al sottoscritto che è in sinergia con l'amministrazione, dopo anni e anni abbiamo ricominciato a parlare di prodotti del territorio e promozione delle tipicità.Un esempio può essere aver stimolato iniziative come UVA TOP, SWEETLY e ancora il regolamento delle deco. Ma ancora tutto il percorso legato al progetto recupero delle acque reflue... Non stiamo navigando a vista. Comunque vorrei ricordare che è stato proprio il sindaco a conferire alla mia persona la delega all'agricoltura, in virtù delle competenze in questo ambito. Insomma non saranno due righe a svilire il mio ruolo e a delegittimare l'impegno profuso da sempre in questo ambito. Come facilmente comprensibile la nota manca di motivazione solide e a un taglio politico quasi partitico una vicenda che avvilisce tutti i lettori.Il CAT non è un partito. Lo ribadisco. Non può piegarsi ad altre logiche per cui è nato: tutelare gli interessi degli agricoltori e le finalità di questa amministrazione e del gruppo che mi sostiene e che mi ha sostenuto scrivendo Mastrototaro sulla scheda elettorale sono queste. Il mio percorso politico è chiaro, moderato, popolare e si è estrinsecato nella alleanza con il collega consigliere Antonio Befano con il quale mi accomunano i valori politici e passione politica. La nota scritta sotto dettatura non ha sortito l'effetto di destabilizzare me e la mia azione politica ne tanto meno il sodalizio nell'ambito del patto federativo popolare con il collega consigliere Antonio Befano e gli altri colleghi consiglieri. Sono sicuro - conclude - che non si faranno più queste pessime figure soprattutto per un consorzio importante ed in fase di crescita».