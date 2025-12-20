Attualità
"Le Vie del Natale" a Trani: gli appuntamenti del 20 dicembre
Tanta musica, arti grafiche, spettacolo di magia ed inaugurazione mostra presepi
Trani - sabato 20 dicembre 2025 6.46
Molte le proposte per questo sabato, un cartellone sarà ricco di iniziative con tanta musica, arti grafiche, spettacolo di magia ed inaugurazione mostra presepi. Questi gli appuntamenti previsti a Trani per sabato 20 dicembre:
- Concert Jouet alle ore 10:00 (con replica alle 17:00) a Palazzo Beltrani (evento a pagamento)
- La Biblioteca degli oggetti (Mercatino dell'economia circolare) alle ore 17:00 in Biblioteca Comunale (partecipazione libera)
- Segni di Natale (Arte grafica nel centro storico) ore 18:00 a Piazza Scolanova ((partecipazione libera)
- La Magia del Natale (Spettacolo di magia itinerante) ore 18:00 in Piazza della Repubblica
- Mostra Presepi (Inaugurazione) ore 18:00 Auditorium San Luigi
- Michele Liso Trio (Spettacolo musicale) ore 20:00 a Palazzo Beltrani (evento a pagamento)
- Trani 2.0 Christmas Show III^ edizione (Music contest) in Piazza della Repubblica