"Le Vie del Natale" gli appuntamenti di domenica 21 dicembre
Mercatini, concerti, workshop per bambini, parata delle bande e spettacolo di giocoleria
Trani - domenica 21 dicembre 2025 7.34
Una domenica all'insegna dei mercatini fieristici, concerti e musica live , workshop per bambini, parata delle bande ed un gran concerto in Villa Comunale , da non perdere lo spettacolo di giocoleria. Qui di seguito tutti appuntamenti di questa domenica 21 dicembre:
- Ore 10:0 FIERA DI NATALE - MERCATINI Piazza della Repubblica Ingresso libero
- Ore 10:00 CONCERT JOUET Palazzo Beltrani Biglietti al botteghino o su Viva Ticket
- Ore 10:30 SEGNI DEL NATALE WORKSHOP ARTISTICO PER BAMBINI Via La Giudea Partecipazione libera
- Ore 11:00 PARATA FESTIVAL DELLE BANDE
- Ore 12:00 GRAN CONCERTO BANDISTICO SERRIPIERRO Villa Comunale - Cassa Armonica Ingresso libero
- Ore 17:00 CONCERT JOUET Palazzo Beltrani Biglietti al botteghino o su Vivaticket
- Ore 17:00 LA BIBLIOTECA DEGLI OGGETTI MERCATINO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE Piazza Scolanova Partecipazione libera
- Ore 19:00 SPETTACOLO DI GIOCOLERIA CIRCENSE DI MONE Piazza della Repubblica Ingresso libero
- Ore 19:30 NATALE IN VIA ZANARDELLI MUSIC LIVE Ingresso Libero