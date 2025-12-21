Le Vie del Natale
Le Vie del Natale
Attualità

"Le Vie del Natale" gli appuntamenti di domenica 21 dicembre

Mercatini, concerti, workshop per bambini, parata delle bande e spettacolo di giocoleria

Trani - domenica 21 dicembre 2025 7.34
Una domenica all'insegna dei mercatini fieristici, concerti e musica live , workshop per bambini, parata delle bande ed un gran concerto in Villa Comunale , da non perdere lo spettacolo di giocoleria. Qui di seguito tutti appuntamenti di questa domenica 21 dicembre:
  • Ore 10:0 FIERA DI NATALE - MERCATINI Piazza della Repubblica Ingresso libero
  • Ore 10:00 CONCERT JOUET Palazzo Beltrani Biglietti al botteghino o su Viva Ticket
  • Ore 10:30 SEGNI DEL NATALE WORKSHOP ARTISTICO PER BAMBINI Via La Giudea Partecipazione libera
  • Ore 11:00 PARATA FESTIVAL DELLE BANDE
  • Ore 12:00 GRAN CONCERTO BANDISTICO SERRIPIERRO Villa Comunale - Cassa Armonica Ingresso libero
  • Ore 17:00 CONCERT JOUET ​Palazzo Beltrani Biglietti al botteghino o su Vivaticket
  • Ore 17:00 LA BIBLIOTECA DEGLI OGGETTI MERCATINO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE Piazza Scolanova Partecipazione libera
  • Ore 19:00 SPETTACOLO DI GIOCOLERIA CIRCENSE DI MONE Piazza della Repubblica Ingresso libero
  • Ore 19:30 NATALE IN VIA ZANARDELLI MUSIC LIVE Ingresso Libero
  • Trani Natale 2025
Altri contenuti a tema
Magia e talento all'Auditorium: trionfano i concerti di Natale della “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” Eventi e cultura Magia e talento all'Auditorium: trionfano i concerti di Natale della “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” Standing ovation per l'Orchestra, i cori delle tre scuole e i solisti. Emozioni speciali con la danza di Federica Battista e il finale sulle note di Michael Jackson
Trani, la lezione di stile di Gabriele e Mario: «La musica? Non un sacrificio, ma il nostro futuro» Eventi e cultura Trani, la lezione di stile di Gabriele e Mario: «La musica? Non un sacrificio, ma il nostro futuro» Inaugurato il "Pianoforte Libero" in Piazza Scolanova. L'assessora Cecilia Di Lernia: «Basta puntare il dito contro i giovani, loro sono i veri custodi della bellezza»
9 "Le Vie del Natale" a Trani: gli appuntamenti del 20 dicembre "Le Vie del Natale" a Trani: gli appuntamenti del 20 dicembre Tanta musica, arti grafiche, spettacolo di magia ed inaugurazione mostra presepi
24 Capodanno a Trani con Bennato: scattano le "zone rosse ed arancione" Capodanno a Trani con Bennato: scattano le "zone rosse ed arancione" Misure di sicurezza: stop all'asporto in vetro dalle 19:00 e rimozione dei dehors aperti dalle 20:00.Divieto di fiamme libere in area rossa.Tolleranza zero
Trani, la musica accende Piazza Scolanova: torna stasera il "Pianoforte Libero" Trani, la musica accende Piazza Scolanova: torna stasera il "Pianoforte Libero" Alle 19:00 l'inaugurazione nella Cassa Armonica con il duo Mastrapasqua-Biancolillo. L'assessora Di Lernia: "Spazio di condivisione aperto a tutti"
Piazza Scolanova si illumina: torna il pianoforte libero nel cuore di Trani Eventi e cultura Piazza Scolanova si illumina: torna il pianoforte libero nel cuore di Trani Dal 18 dicembre ritorna di uno degli appuntamenti più amati delle festività: l'installazione della Cassa Armonica con pianoforte
A Trani i ritmi e suoni di Natale: la "Baldassarre" in concerto con la "Beltrani" e la "Petronelli" Scuola e Lavoro A Trani i ritmi e suoni di Natale: la "Baldassarre" in concerto con la "Beltrani" e la "Petronelli" Protagonista l'orchestra BaldasSound diretta dal Maestro Giusto con i cori delle due scuole Primarie
"Le Vie del Natale" gli appuntamenti di oggi a Trani "Le Vie del Natale" gli appuntamenti di oggi a Trani Si fanno intensi gli appuntamenti in città in vista del Natale
Il coro gospel di Atlanta accende il Natale a Trani
21 dicembre 2025 Il coro gospel di Atlanta accende il Natale a Trani
Docenti della Baldassarre di Trani a Córdoba: un’esperienza di job shadowing per arricchire la scuola
21 dicembre 2025 Docenti della Baldassarre di Trani a Córdoba: un’esperienza di job shadowing per arricchire la scuola
Allagamenti in via Mascagni: il M5S chiede interventi urgenti e stop all'urbanizzazione selvaggia
21 dicembre 2025 Allagamenti in via Mascagni: il M5S chiede interventi urgenti e stop all'urbanizzazione selvaggia
Magia e talento all'Auditorium: trionfano i concerti di Natale della “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio”
21 dicembre 2025 Magia e talento all'Auditorium: trionfano i concerti di Natale della “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio”
Terzo Settore e addio alle Onlus nel 2026: i commercialisti di Trani fanno il punto sulle novità
20 dicembre 2025 Terzo Settore e addio alle Onlus nel 2026: i commercialisti di Trani fanno il punto sulle novità
Incidente tra auto e moto in via delle Forze Armate: traffico in tilt
20 dicembre 2025 Incidente tra auto e moto in via delle Forze Armate: traffico in tilt
«Strade rotte e cantieri eterni»: Mercorio smonta il mito della "competenza amministrativa "
20 dicembre 2025 «Strade rotte e cantieri eterni»: Mercorio smonta il mito della "competenza amministrativa"
Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani
20 dicembre 2025 Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani
Spaccio di stupefacenti e controlli sui cannabis shop: operazione nazionale della Polizia di Stato
20 dicembre 2025 Spaccio di stupefacenti e controlli sui cannabis shop: operazione nazionale della Polizia di Stato
Il saluto del Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D’Agostino, in vista delle prossime festività natalizie
20 dicembre 2025 Il saluto del Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D’Agostino, in vista delle prossime festività natalizie
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.