"Le Vie del Natale" gli appuntamenti di oggi a Trani
Attualità

"Le Vie del Natale" gli appuntamenti di oggi a Trani

Si fanno intensi gli appuntamenti in città in vista del Natale

Trani - domenica 14 dicembre 2025
Sarà una domenica ricca di appuntamenti per Trani, il cartellone delle "Vie del Natale" oggi programma ben cinque appuntamenti, due la mattina e tre che si svolgeranno nel tardo pomeriggio e in serata. La giornata si svilupperà in questo modo:
  • ore 11.00 Parata Festival delle Bande per le vie della Città, il percorso partirà da Palazzo Beltrani, Via S.Agostino, Corso Vittorio Emanuele, Piazza della Repubblica, Via S. Giorgio per arrivare in Villa Comunale
  • ore 12.00 Grande Orchestra Fiati 'Enrico Annoscia' di Bari diretta dal M° P. Aiezza, in Villa Comunale presso la Cassa Armonica (ingresso libero)
  • ore 18.00 Regalami un giocattolo IV edizione a cura del Circolo Acli "San Nicola Pellegrino" Trani, Parrocchia San Magno, l'evento vedrà come ospiti Anna Falchi, Pino Campagna e Claudio Batta(Ingresso libero con giocattolo)
  • ore 19.00 Spettacolo di Magia Marvin, uno spettacolo super di circo e magia in Piazza della Repubblica (Ingresso libero)
  • ore 19:30 Natale in Via Zanardelli, music Live con il Trio Lady Boomerang ed il pop sound natalizio (Ingresso Libero)
