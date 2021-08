Libri nel Borgo Antico, prologo a Trani il 21 agosto con Diego De Silva e Maurizio De Giovanni

Due tra i più grandi scrittori italiani in un esclusivo dialogo in Piazza Duomo

La dodicesima edizione del festival letterario "Libri nel Borgo Antico" si apre con un prologo nella città di Trani organizzato in collaborazione con Fondazione Seca - Polo Museale di Trani e Opera Don Uva - Universo Salute. Ospiti della serata di sabato 21 agosto in Piazza Duomo saranno due degli autori più conosciuti e amati della narrativa italiana: Diego De Silva e Maurizio De Giovanni, due campioni del giallo che hanno tratteggiato personaggi indimenticabili.Due fantasie alimentate da uno stesso immaginario condiviso, quello legato alla città di Napoli, due stili di narrazione differenti ma complementari, due voci che si alterneranno sul palco dando corpo ai protagonisti dei loro romanzi. Da un lato Vincenzo Malinconico, "l'avvocato di insuccesso" di Diego De Silva, precario ma dal piglio ironico, alle prese con una vita instabile su ogni fronte, dall'altro le figure ormai iconiche dei racconti di Maurizio De Giovanni: dal Commissario Ricciardi, capace di percepire le ultime parole delle vittime di incidenti e omicidi, a Mina Settembre, protagonista dell'ultimo libro edito da Einaudi.Nelle opere dei due autori, la città prende vita, trasformandosi da cornice a elemento del racconto, diventando essa stessa oggetto di indagine e mistero. De Silva e De Giovanni condurranno il pubblico attraverso quei vicoli di cui i loro lettori hanno imparato a conoscere persino gli odori e i rumori. Un dialogo per confrontarsi, individuando differenze e similitudini, mettendo in conversazione ego e alter ego. Modera il giornalista Attilio Romita.L'inizio dell'evento è previsto alle ore 20. Si accede gratuitamente con prenotazione obbligatoria al seguente form . L'accesso alla piazza sarà consentito a coloro che potranno attestare il possesso della certificazione verde covid-19, come da recenti disposizioni governative.La dodicesima edizione di "Libri nel Borgo Antico" proseguirà a Bisceglie dal 26 al 30 agosto. Tra gli ospiti, Ernesto Galli Della Loggia, Roberto Costantini, Marcello Veneziani, Annalisa Cuzzocrea, Emanuele Fiano, Gabriella Genisi, Alessandro Robecchi, Giancarlo De Cataldo, Antonio Caprarica, Andrea Barzini, Elvira Serra, Andrea Albertini, Vincenzo Mollica, Fabio Frizzi, Luca Barbarossa, Enzo Iacchetti, Sergio Cammariere, Antonella Ruggiero, Pinuccio, Chiara Francini, Walter Nudo.